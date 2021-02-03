Смоленский Губернатор сделал прививку от COVID-19. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

«Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву. Вакцинировался там осознанно для того, чтобы не забирать из нашего общего «регионального котла» вакцину для себя, оставив её для жителей области. Изначально был настроен на то, что буду обязательно делать прививку, ведь в нынешней ситуации это, пожалуй, единственная возможность, не переболев COVID-19, получить иммунитет и защитить себя и своих близких», - отметил глава региона.

Также он признался: никаких побочных эффектов у него не было, за исключением чуть повышенной температуры, которая держалась в течение нескольких часов.

«Лично убедился, что препарат работает - сдав недавно анализ крови, получил результат, что у меня высокий уровень антител к коронавирусу. Могу сказать, что теперь я чувствую себя совершенно иначе с точки зрения психологического комфорта. Это внутреннее состояние крайне важно, когда в силу профессиональной деятельности необходимо общаться с большим количеством людей», - заключил глава региона.

Он напомнил, что здоровье каждого - это здоровье всех. И призвал не откладывать вакцинацию, ведь чтобы остановить пандемию, нужен коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины.

Напомним, что Смоленская область получила уже более 13 тысяч доз вакцины против COVID-19 «Спутник V». Идёт активная иммунизация населения. По данным на 28 января, первым компонентом вакцины уже привиты 4262 человека, второй получили 743 смолянина.