На 16 территориях выявлен коронавирус в Смоленской области. Фото: региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции обнаружили на 16 территориях Смоленской области, передает региональный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Наибольшее число случаев заражения выявили в Смоленске и Смоленском районе. Много инфицированных в Гагарине, Рославле и Вязьме.

Всего под наблюдением врачей находится 6667 смолян. Из них 5444 лечится дома, а 1221 находится в стационаре.

2 февраля ковид был обнаружен в 17 районах Смоленской области. Отметим, что в регион прибыло более семи с половиной тысяч доз вакцины «Спутник V». Партия препаратов будет распределена между районными пунктами вакцинирования, сообщил губернатор Алексей Островский.

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