Глыба льда упала перед женщиной с ребёнком в Смоленске. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

К счастью, мама с ребенком остались целы.

- Мое счастье что в коляске не было ребенка,а малышка была на руках! - написала смолянка Елена Новикова в группе «Подслушано» ВКонтакте.

Инцидент произошел на улице Кловской. К своей жалобе жительница микрорайона приложила фотодоказательства - на снимках видно, что с крыш домов свисают огромные слои льда.

В комментариях местные жители поддержали женщину - такая ситуация знакома многим в областном центре.

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