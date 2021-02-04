Соревнования по зимнему бердингу пройдут в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

13 февраля в Красном Бору пройдут соревнования по зимнику бердингу - «Кубок Смоленска-2021». Командам участников предстоит найти, сфотографировать и определить птиц. Чем больше видов отыщут орнитологи за предоставленное время, тем лучше. Так в прошлом году в объективы фотоохотников попало более двух десятков пернатых.

Участникам нужно иметь при себе цифровой фотоаппарат или телефон с камерой. Желательно взять бинокль, еду и термос с чаем.

Зарегистрироваться на состязания по спортивной орнитологии можно всем желающим до 10 февраля. Для этого необходимо подать заявку. Подробности можно узнать на сайте национального парка «Смоленское Поозерье».

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