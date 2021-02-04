После вмешательства СКР в Смоленской области 8 работников колхоза получили зарплату.Фото: из архива "КП".

Работники сельскохозяйственного предприятия в Вяземском районе получили задержанную заработную плату, передаёт пресс-служба СУ СК по региону. Восьмерым сотрудникам колхоза выплатили полную сумму задолженности - 400 тысяч рублей. Директор предприятия пояснил, что долг выплачен, а трудовой коллектив организации подтвердил этот факт.

В настоящее время следователи продолжают изучать все обстоятельства дела, чтобы разобраться в произошедшем.

- По результатам приема Анатолий Уханов поручил руководителю Вяземского межрайонного следственного отдела установить все причины и условия, способствовавшие произошедшему, после чего принять законное процессуальное решение по данному уголовному делу, - сообщают в пресс-службе СУ СК.

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