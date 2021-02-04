Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 2,2 раза к уровню прошлого года. Фото: пресс-служба МЖД.

По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в январе 2021 года составила более 12 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза.

Стоит отметить, что по сравнению с первым месяцем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:

- лесных грузов – 5,5 тыс. тонн (рост в 2,3 раза);

- промышленного сырья – 5,4 тыс. тонн (рост в 1,1 раза);

- химических и минеральных удобрений – 161,7 тыс. тонн (рост в 1,1 раза)