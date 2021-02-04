В Смоленске менеджер распредцентра попалась на приемке некачественных продуктов. Фото: Из архива "КП".

В Смоленске менеджер по качеству товара распределительного центра одной из крупных розничных сетей попалась на приемке некачественных продуктов - за деньги она принимала на базу фрукты и овощи сомнительного качества.

В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что за два года - с декабря 2018 года по декабрь 2020-го - подозреваемая незаконно обогатилась на полмиллиона рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России.

Ранее после вмешательства СКР в Смоленской области 8 работников колхоза получили зарплату. Сумма задолженности составила 400 тысяч рублей.