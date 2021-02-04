«Зелёная комната» для детей откроется в Смоленске в 2021 году. Фото: из архива "КП".

В Смоленске на базе центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей в 2021 году откроется первая в регионе «Зелёная комната». Цель проекта - оказать психологическую поддержку детям и подросткам, которые стали жертвами насилия и травли. Кроме того, специалисты помогут молодым людям, которые совершили преступление.

На данный момент в помещениях «Зелёной комнаты» уже сделан ремонт - созданы специальные условия, чтобы пострадавшие могли рассказать о случившимся, а психологи им помочь. «Комнату» откроют после установки технического оборудования: цифрового IP-видеорегистратора, видеокамер, цифровых переговорных устройств и микрофонов.

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