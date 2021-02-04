Хозяина собаки, напавшей на ребенка, оштрафовали в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Велижский районный суд вынес приговор хозяину собаки. Пес породы «кане-корсо» прибежал на детскую площадку и напал на ребенка, нанеся ему серьезные травмы - перелом руки, рваные раны и травматический шок. Пострадавшего отвезли в больницу.

Обычно собаку держали в сарае, но несовершеннолетний сын владельца впустил животное. Хозяин нападение пса не отрицал, но вину признать отказался, ссылаясь на то, что не он открыл сарай.

- Судом установлено, что со стороны ответчика не были выполнены возложенные на собственника собаки обязанности, по соблюдению условий содержания домашнего животного, в части исключения ее свободного перемещения во дворе дома, что повлекло причинение вреда здоровью малолетнего ребенка, - передают в пресс-службе администрации Велижского районного суда.

С владельца собаки взяли деньги на лечение и уход пострадавшего ребенка в размере 5123 рублей, а также 15 тысяч на компенсацию морального вреда.