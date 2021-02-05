На 19 территориях выявлен коронавирус в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

За прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявили на 19 территориях Смоленской области, передает региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Смоленске и Смоленском районе. Следующими по числу заражений идут Рославль, Шумячи, и Хиславичи.

Под медицинским наблюдением находится 6621 человек - из них в стационаре 1176, а на дому лечится 5445. Количество выздоровевших смолян на текущий момент составляет 20 292 человека.