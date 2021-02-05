В Смоленске на деньги депутата отремонтируют пол в детском саду «Виктория». Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

На деньги депутата Смоленского городского совета Александра Верейкина отремонтируют пол в детском саду «Виктория». В частности, ремонт пройдет в раздевалках. Как рассказали в пресс-службе горсовета, с просьбой о помощи к Александру Верейкину обратились родители воспитанников и руководство учреждения.

- Стройматериалы уже доставили в детсад. Позже обязательно покажу вам, как изменятся детские раздевалки, - рассказал депутат.

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