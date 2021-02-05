Пожизненно осужденный житель Рославля обвиняется в убийстве 20-летней давности. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области ответит перед судом участник ОПГ, отбывающий пожизненный срок в тюрьме. 46-летнего жителя Рославля обвиняют в убийстве 20-летней давности, сообщает СУ СК по региону.

Обвиняемый в 1996-1997 годах познакомился с местным жителем. Примерно в это же время между ним и двумя мужчинами произошел конфликт из-за денег. Новый приятель сторону обвиняемого не поддержал, в связи с чем у них сложились неприязненные отношения, а затем мужчина решил совершить убийство.

16 июня 1998 года обвиняемый взял незаконно приобретенный пистолет и пошёл к дому, где проживал его знакомый. Как только потерпевший поднялся к подъезду, сразу получил восемь выстрелов, от которых скончался на месте. А обвиняемый скрылся.

Спустя два десятилетия мужчине вынесут приговор по статье «убийство».

Читай также:

Смоленские силовики выявили нелегальную мастерскую по производству оружия (подробнее).