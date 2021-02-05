В Смоленске руководитель Волонтерского центра стал донором. Фото: smolensk.er.ru.

В плазме крови выздоровевшего человека содержатся антитела – именно они используются в медицине для помощи борющимся с болезнью людям. Поэтому депутат областной Думы посетил Смоленский центр крови.

«Совсем недавно секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов сдал плазму и призвал всех людей, которые могли бы помочь, последовать его примеру. Я, конечно, же отозвался. Как руководитель Волонтёрского центра, я считаю, что в период пандемии важна любая помощь людям. Поэтому я также призываю всех неравнодушных смолян становиться донорами. В Центре работает очень дружелюбный коллектив, который всегда готов вас проконсультировать и напоить чаем. Делать добро достаточно просто - прийти и сдать плазму крови», - поделился Андрей Моргунов.

Директор Центра Николай Васильев отметил, что в период пандемии такой вид донорства особенно актуален.

«В нашем регионе мы активно применяем плазму крови для лечения тяжело больных людей. Практика показывает, что этот метод действительно помогает. Мы обследуем всех пришедших к нам доноров на наличие антител. Сейчас становится все больше людей, у которых их достаточно. Плазма крови такого донора поможет вылечить одного больного коронавирусом», - рассказал Николай Васильев.

Регионально отделение «Единой России» и активисты Волонтёрского центра партии помогают смоленским врачам с начала пандемии. Медучреждения получают в средства индивидуальной защиты и необходимое оборудование. Волонтёры и депутаты-единороссы на личных автомобилях доставляют медиков к пациентам. Также партия обеспечивает горячим питанием работников перепрофилированного в ковидный госпиталь Клинический родильный дом на улице Кирова.

Подобные позитивные практики партия реализует во всех регионах страны. На втором Социальном онлайн-форуме «Единой России», который прошел в конце января, активисты Волонтерских центров обменялись добровольческим опытом и озвучили ряд инициатив.

Штабы Смоленского Центра помощи гражданам действуют почти в каждом районе региона. Связаться с добровольцами можно по номерам: +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.