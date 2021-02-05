Активистов Общероссийской акции взаимопомощи поздравили в Смоленске. Фото: группа "Смоленская область" ВКонтакте.

В Смоленске чествовали активистов Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Волонтерский штаб сформирован почти год назад. В него вошли медики, активисты ОНФ, «Волонтеры Победы», «Волонтеры Смоленщины», студенты и просто неравнодушные жители региона. Добровольцы помогали в покупке и доставке продуктов и лекарств, оплачивали коммунальные платежи.

За все время существования штаба было собрано более 35 тысяч заявок и доставлено свыше 30 тысяч продуктовых наборов. Сейчас работа волонтеров продолжается.

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