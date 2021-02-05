Около 3,5 млн животных вакцинировали в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Около 3,5 млн животных вакцинировали в Смоленской области в 2020 году, сообщает администрация региона. Охват прививками вырос на 30 процентов в сравнении с уровнем 2019 года.

- Против бешенства вакцинировано порядка 313 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных, а на территории лесных массивов разложено 200 тысяч доз вакцины для иммунизации диких животных. Как подчеркнули в профильном ведомстве, единственной мерой профилактики этого заболевания является именно ежегодная вакцинация, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты обращают внимание, что прививка от бешенства осуществляется препаратом, который легко переносится животным. На его закупку из средств федерального бюджета в нынешнем году выделено 5,8 млн рублей. Вакцинировать домашних питомцев рекомендовано с двухмесячного возраста и далее ежегодно.

Ранее "КП" писала, что хозяина собаки, напавшей на ребенка, оштрафовали в Смоленской области. Пострадавший получил рваные раны и перелом руки.