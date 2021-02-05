Сергей Неверов посетил поликлинику №8 в Смоленске после обращения жителей. Фото: smolensk.er.ru.

Поликлиника по улице Лавочкина - один из пунктов вакцинации в Смоленске.

«Смоляне активно интересуются вакциной против коронавируса, жалоб от тех, кто уже ее сделал, не поступало. На вакцинацию можно записаться через сайт Госуслуг. Более 500 человек мы уже приняли», - рассказал главврач Николай Алдушин.

Также Сергей Неверов обсудил с руководством работу филиалов медучреждения. В Гнездово приостановил работу рентгеновский кабинет из-за неисправности аппарата. Главврач пояснил, что для решения проблемы вызваны специалисты завода-производителя. «Сам аппарат хороший, многофункциональный и есть смысл в ремонте», - добавил он.

Еще одно помещение, в Красном Бору, также вызывает нарекание смолян. Уже проведен ремонт и переоснащение, но филиал так и не открылся из-за пандуса. Сейчас руководство занимается получением лицензии. Сергей Неверов пообщался с пациентами. Один из них не может попасть к кардиологу с декабря.

«Снова возник вопрос о сложности получения текущей медицинской помощи. Мы, конечно, поможем пациенту, но это неправильно, когда для того, чтобы попасть к врачу, нужно вмешательство депутата. Проблема требует системного решения, и подобные случаи недопустимы. Врачи попросили помочь с ремонтом помещений поликлиники. Будем пытаться найти на это финансирование», - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.