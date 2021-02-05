В Смоленскэнерго рассказали о ремонте 940 км линий электропередачи. Фото: «Россети Центр Смоленскэнерго».

За текущий год специалисты Смоленскэнерго планируют отремонтировать 940 км линий электропередачи всех классов напряжения и 662 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Также в графике работ запланирована расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности на площади 3104 гектаров.

«С целью повышения качества электроснабжения потребителей Смоленскэнерго проведет ремонт отдельных единиц оборудования на 197 подстанциях 35-110 кВ.

К ремонтным работам энергетики приступили уже в январе, но самая активная стадия работ придется на теплое время года.

Выполнение ремонтной программы филиала направлено на повышение надежности электросетевого комплекса региона, качественное электроснабжение потребителей и безаварийное прохождение отопительного сезона.

При этом, помимо выполнения плановых мероприятий ремонтной программы, в течение всего года энергетики постоянно производят неотложные работы, связанные с устранением выявленных в ходе осмотра оборудования дефектов, невыполнение которых может в будущем грозить серьезным повреждением оборудования.

Энергетики просят жителей области с пониманием относиться к временным неудобствам, связанным с частичным или полным ограничением электроснабжения на время проведения плановых работ, поскольку эти меры направлены на дальнейшую бесперебойную работу энергооборудования и избежание аварийных ситуаций в сетях. Ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте Россети Центр mrsk-1.ru (закладка «Информация об отключениях»), а также позвонив на прямую линию энергетиков 8-800-220-0-220, где специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания», - отметили в филиале.

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