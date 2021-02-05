В Смоленской области оплатить налоги можно единым платежом. Фото: УФНС России по Смоленской области.

Оплатить ряд налогов физическим лицам помогает единый налоговый платеж, служа гарантом соблюдения сроков уплаты, недопущения роста задолженности за счет сборов, пени, штрафов, процентов. Это перевод денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации по аналогии с электронным кошельком. Пополнить его можно через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов картой иностранного банка» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте www.nalog.gov.ru Перечисленные суммы будут, в первую очередь, направлены на погашение налоговых долгов, а при их отсутствии – в качестве авансового платежа по имущественным налогам зачтены и отражены в личном кабинете.

Уплата единого налогового платежа может быть произведена за гражданина и иным лицом. При этом налогоплательщик вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации только налога, уплаченного за себя лично.

– Для оплаты достаточно указать ФИО, ИНН и вносимую сумму, – рассказывает начальник отдела урегулирования налоговой задолженности УФНС России по Смоленской области Елена Азаренкова. – Напомню, что также можно оплатить налог на доходы физических лиц, не думая об истекающих сроках налоговых обязательств. Просто оплатил – и забыл!