В Смоленске госпиталь для ветеранов войн возобновляет работу по профилю. Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С понедельника, 8 февраля, Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн возвращается к привычной работе. В стенах этого медучреждения оказывают помощь участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам.

Ранее губернатор Алексей Островский отметил, что в области снизилось число «тяжелых» больных, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому перепрофилированные медучреждения постепенно будут возвращаться к обычному режиму работы.

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