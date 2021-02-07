35-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар" ВКонтакте.

Поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщает, что 35-летний Сергей Николаевич Никопоренков пропал в Смоленске. Мужчина не выходит на связь с родными уже третьи сутки, с 4 февраля.

В последний раз его видели в сине-серой куртке, темно-коричневом свитере, черных спортивных штанах и черных кроссовках. При себе имел черную сумку с ремнем.

По словам поисковиков, он может передвигаться на автомобиле «Лада Гранта» серебристого цвета.

Сергей Никопоренков может нуждаться в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99, 102.

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