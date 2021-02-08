Смолянин Георгий Буров попал в сборную России по фигурному катанию. Фото: группа "Смоленская область" ВКонтакте.

Смолянин Георгий Буров зачислен в основной состав сборной России по фигурному катанию на Всемирную Специальную Олимпиаду-2022. Об этом сообщила тренер спортсмена Ирина Юровская.

Олимпиада для людей с особенностями интеллектуального развития пройдет в Казани в 2022 году. В ней примет участие порядка двух тысяч спортсменов из 108 стран мира. Состязания будут проходить по семи видам: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Читай также:

Соревнования по зимнему бердингу пройдут в Смоленской области (подробнее).