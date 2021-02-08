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Коронавирус Covid-19

Коронавирус выявлен на 19 территориях в Смоленской области

Общее число заболевших - 23 601 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус выявлен на 19 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Коронавирус выявлен на 19 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Коронавирус выявлен на 19 территориях в Смоленской области. Самое большое число заразившихся за минувшие сутки в Смоленске и Гагарине. По минимальным показателям заболеваемости лидируют Рославль, Починок, Красный и Монастырщина.

За все время наблюдений общее число заболевших составляет 23 601 человек, 491 житель региона погиб, а выздоровело 20 885.

Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6199 человек, из них 5150 в режиме самоизоляции, 1049 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.