Коронавирус выявлен на 19 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Коронавирус выявлен на 19 территориях в Смоленской области. Самое большое число заразившихся за минувшие сутки в Смоленске и Гагарине. По минимальным показателям заболеваемости лидируют Рославль, Починок, Красный и Монастырщина.

За все время наблюдений общее число заболевших составляет 23 601 человек, 491 житель региона погиб, а выздоровело 20 885.

Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6199 человек, из них 5150 в режиме самоизоляции, 1049 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях.