33-летнего жителя Ярцево обвиняют в краже инструмента из-за задержанной зарплаты. Фото: из архива "КП".

О хищении стройматериалов стало известно от работника строительной компании, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. В организации пропала бензопила, шуруповерт и другие инструменты.

Опросив рабочих, под подозрения попал 33-летний сотрудник организации. Как оказалось, подозреваемый украл инструменты в счет невыплаченной зарплаты.

- Технику удалось найти - работник хранил ее дома и по необходимости использовал, - сообщили в УМВД России по Смоленской области.

Возбуждено уголовное дело по статье присвоение и растрата. Максимальное наказание - лишение свободы до двух лет.

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