Двое человек погибли при пожаре в Смоленской области. Фото: МЧС России по Смоленской области.

Мужчина и женщина 40 лет погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Сафоново. ЧП произошло около двух часов ночи 8 февраля на улице Ленина.

О задымлении в подъезде сообщили жильцы дома.

- К моменту прибытия пожарных из однокомнатной квартиры на втором этаже шел дым, в подъезде создалось задымление. Огнеборцы «включились» в аппараты для работы в непригодной для дыхания среде и вывели по лестничным маршам 12 жильцов дома, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.

Войдя в квартиру, пожарные обнаружили горящий диван и тела двух погибших, мужчины 1981 года рождения и женщины, личность которой устанавливается.

Пожар удалось потушить – огнем уничтожен диван и отделка стены.

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