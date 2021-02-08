В Смоленске предлагают оценить качество питания школьников. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Школьникам и их родителям предлагают высказать свое мнение по поводу «качества организации питания обучающихся 1-4 классов». Голосование проходит на портале Государственных услуг, сообщает администрация региона.

При этом, в пресс-службе отмечают, что что по итогам анализа, проведенного Министерством просвещения России на основании удовлетворенности родителей услугой школьного горячего питания учащихся начальных классов, Смоленская область заняла 3-е место среди всех регионов ЦФО.

Сегодня в регионе работают 335 общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. Их посещают 39 115 детей.

Также смоляне могут поучаствовать в интернет-голосованиях и выбрать общественные территории, детские и спортивные площадки, которые будут благоустроены в 2022-2024 годах. Опрос доступен на сайте администрации города, в социальных сетях и на площадке «Активный гражданин».

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