Под Смоленском украли металлическое ограждение с федеральной трассы. Фото: из архива "КП".

Металлическое ограждение с федеральной трассы «Москва-Минск»украли на 423-м километре. В УМВД России по Смоленской области сообщили, что были похищены 4 металлических столба и 30 метров сетки-рабицы. Ограждение защищало животных от выхода на дорогу.

В ходе следственных мероприятий был установлен подозреваемый - им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Задержанный рассказал, что украденное продал, а деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» - максимальный срок лишения до двух лет.

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