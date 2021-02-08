В Смоленске театр ростовых кукол покажет представление. Фото: предоставлено организаторами.

Постановка талантливого режиссера театра ростовых кукол Павла Зуйкова пройдет на сцене Культурно-досугового центра Губернский. Зрителей ждет встреча с настоящим дядей Степой.

- Это не просто на концерт, зрители попадут в сказочный город, наполненный светофорами, машинами и дорожными знаками. Вместе с новыми друзьями и необычными героями дядя Степа познакомит мальчиков и девочек с правилами дорожного движения, - сообщили о постановке организаторы.

Когда: 14 февраля в 12.00, 14.00

Стоимость билета: 150 рублей.

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