В Смоленске горячую воду отключат на 12 улицах. Фото: из архива "КП".

Как сообщают в пресс-службе администрации Смоленска, в связи с профилактическими работами муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть» может временно отключить горячее водоснабжение на 12 улицах в Смоленске с 8 по 12 февраля.

Приостановка горячей воды может коснуться следующих адресов: улица Ломоносова, 11А, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 21, 21А, Попова, 14В, Твардовского, 1, 1А, 1Б, 2, 4, Б. Советская, 43, 43А, 45/1, Исаковского, 18, 20, Рыленкова, 6, 6А, 8, проспект Строителей 12, 14, 14А, 14Б, 14 В, 16, 18, 18А, улица Н.-Киевская, 2, 4, Оршанская, 13, 16, 18, пер. Юннатов, 1, 3, Крупской, 44, 44Б, 46, 48, 50, 52/2, 30, 32, Рыленкова, 34, 34А, 38, 38А, 42, 44, 46, 48.

При исправном состоянии оборудования подача горячей воды возобновится в течение нескольких часов.

Ранее «КП» передавала, что 9 новых станций очистки воды хотят построить в 8 районах. Это позволит обеспечить качественным водоснабжением более 17 тысяч смолян.

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