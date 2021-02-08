Смоленская птицефабрика запустила новую линию для выпуска мытого яйца. Фото: из архива "КП".

Смоленская птицефабрика «Сметанина» запустила производство мытого дезинфицированного яйца, сообщают в пресс-службе администрации региона. Такая продукция особенно востребована в ресторанах, детских кухнях и предприятиях общепита. Для работы на новой линии с моечной машиной 10 работников фабрики прошли специальное обучение. А объем финансирования в проект составил 5 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что другие смоленские производства пока не обладают аналогичным оборудованием. Яйца с птицефабрики «Сметанина» проходят этап мойки, дезинфекции, ополаскивания и сушки. Специальный аппарат удаляет все загрязнения - пыль, вирусы, грибки. Далее упаковку высушенного яйца погружают в бугорчатую прокладку, затем в закрытом боксе упаковывают под пленку.

На сегодняшний день продукция птицефабрики реализуется на территории 20 регионов России и представлена в крупнейших продуктовых сетях.

Читай также:

Смоленская молочная продукция может появиться на полках крупных торговых сетей (подробнее).