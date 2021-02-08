Платформу обратной связи испытают в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации региона.

Губернатор Алексей Островский поручил решать проблемы и задачи путём прямого общения с населением - на очередном заседании членов администрации области рассмотрели вопрос о проведении в этом году испытаний Платформы обратной связи.

Работа сервиса базируется на портале Госуслуг, его задача помочь жителям области направить обращение в органы местного самоуправления или профильные ведомства. После этого сотрудники ПОС ответят на интересующие смолян вопросы. Круг тем, по которым жители области могут задать вопрос широк: ЖКХ, благоустройство, состояние дорог, здравоохранение, образование и прочие. Кроме того, планируется, что в будущем граждане смогут принимать участие в опросах, голосованиях и обсуждениях.

- Призываю все органы власти включиться в отработку механизма функционирования данного сервиса – от подачи человеком сообщения до получения ответа. Вместе с тем необходимо следить и за оценками граждан, насколько предоставляемая информация позволяет решать волнующие их проблемы. Еще раз акцентирую ваше внимание, что ни одно сообщение не должно «повиснуть в воздухе», - подчеркнул Алексей Островский.

На сегодняшний день к ПОС подключены все органы исполнительной власти, а с начала года поступило 1,6 сообщений.

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