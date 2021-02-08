Два «Клуба золотого возраста» откроют в Духовщине Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Духовщинского района.

Второй «Клуб золотого возраста» откроют в поселке Озерный Духовщинского района, как только снимут противоэпидемиологические ограничения, сообщают в пресс-службе муниципалитета. На данный момент там проходят ремонтные работы, которые помогут благоустроить помещение в многоквартирном доме по адресу улица Ленина, дом 7.

Стоит отметить, что в досуговом центре пожилые люди смогут найти кружок по интересам. Будут открыты ветеранский актив, литературные гостиные, концерты и выставки.

Напомним, что в прошлом году в Духовщине уже открывали такой клуб на базе историко-художественного музея.