COVID-19 выявлен в 12 населенных пунктах Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Коронавирус выявлен в 12 населенных пунктах Смоленской области. Самое большое число заразившихся за минувшие сутки в Смоленске - “плюс” 110 случаев. Единичные показатели заболеваемости зафиксированы в Велиже, Ельне, Духовщине и Починке.

За все время наблюдений общее число заболевших выросло до 23 766, выздоровело 21 006 человек, а умерло 497.

Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6251 человек, из них 5190 - в режиме самоизоляции, 1061 - в стационаре. А с 47 759 вне ограничения сняты.

Региональный Роспотребнадзор отмечает, что в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 322 546 лабораторных исследований.