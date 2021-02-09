Смолян приглашают присоединиться к Международному дню книгодарения. Фото: из архива "КП".

Жителям Смоленска предлагают поучаствовать в Международном дне книгодарения. Уже на этой неделе, 14 февраля, у смолян появится возможность присоединиться в литературной акции. Цель мероприятия - напомнить о ценности чтения и вдохновить людей читать, как можно больше хороших книг.

Чтобы присоединиться к празднику достаточно лишь подарить книгу. Например, новым томом можно осчастливить друзей или членов семьи. Также можно передать издания одной из смоленских библиотек. Так, сбор книг в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова будет проходить в течение всей недели, с 8 по 14 февраля.

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