В Смоленске нашли убийцу мужчины на улице Багратиона. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Полицейские задержали обвиняемого в убийстве мужчины на улице Багратиона. Напомним, тело человека было обнаружено около дома №14/12 15 ноября 2020 года.

По словам полицейских, мужчина получил не менее 8 ударов ножом. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 45-летний местный житель.

- По версии следствия, в день совершения преступления, потерпевший встретился с сожителем своей сестры на улице Багратиона областного центра. Мужчина высказал подозреваемому претензии по поводу того, что последний обижает гражданскую жену. В результате между ними произошла ссора, закончившаяся убийством, - сообщили в правоохрательных органах.

После обвиняемый скрался. Задержанному предъявлено обвинение и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.