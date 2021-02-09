146 пожаров зафиксировали на Смоленщине в январе. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области за январь этого года было зарегистрировано 146 пожаров - из них 34 в областном центре. Как отметили в пресс-службе МЧС по региону, чаще всего пламя вспыхивает от беспечного отношения самих людей. Основной причиной специалисты считают неосторожное обращение с огнём. Также пожар часто возникал из-за неправильной установки электрооборудования или нарушения правил эксплуатации транспорта.

- Огонь и дым унесли 15 человеческих жизней, детских жертв нет. При пожарах 3 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными было спасено 19 человек, еще 50 были эвакуированы из-за возможной угрозы, - рассказали в ведомстве.

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