Сергей Неверов о «гаражной амнистии»

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Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии», который вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, принят в первом чтении. Для подтверждения права собственности можно будет использовать многие документы. В их числе – книжка о членстве в кооперативе, решение исполкома, завода, профкома организации, квитанции за оплату электроэнергии или членских взносов.

«Сегодня большая часть граждан, из-за отсутствия права собственности, не может ни продать, ни передать гараж. «Гаражная амнистия» даст возможность оформить земельные участки, на которых находятся капитальные строения и снять проблемные вопросы. Что самое важное – оформление и всевозможные расходы, которые нужно понести при оформлении участков, ложатся на муниципальные органы, человеку не нужно будет платить, тратить время на судебные процедуры. Единственное, что ему нужно сделать – обратиться с заявлением в орган местного самоуправления», – рассказал Сергей Неверов.

Сейчас идет активное обсуждение законопроекта в регионах, формируются поправки для второго чтения. Уже сейчас законодатели пересматривают срок действия «гаражной амнистии» до марта 2026 года, а не января, как было ранее.

«В течение пяти лет порядка трех с половиной миллионов наших граждан получат в собственность и земельные участки, и гаражи для того, чтобы они могли ими распорядиться», – заключил лидер думской фракции.