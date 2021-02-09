В Смоленске растет число доноров для больных коронавирусом

Виктория Макарова – председатель горсовета и главный врач областной детской больницы – сдала кровь, из которой будет выделена плазма с антителами. Фото: smolensk.er.ru.

Переливание плазмы с антителами COVID-19 – один из способов лечения тяжело переносящих болезнь людей. Виктория Макарова – председатель горсовета и главный врач областной детской больницы – понимает значимость каждой донорской инициативы. Поэтому она посетила Смоленский центр крови.

«Все знают, что сейчас заболеваемость коронавирусом высока. Кто-то болеет легко, кто-то в скрытой форме, а некоторые пациенты переносят его довольно тяжело – вплоть до стационарного лечения, в реанимации. Я перенесла болезнь в декабре и считаю своим долгом помочь тем людям, которые нуждаются именно в плазме с анителами», - поделилась она.

В январе донором Смоленского центра крови стал Игорь Ляхов. Секретарь регионального отделения «Единой России» призвал всех неравнодушных людей, которые уже переболели COVID-19, последовать его примеру. Инициативу поддержали депутаты-единороссы областной Думы и городского Совета.

Специалисты Центра крови отмечают, что лечение при помощи переливания плазмы остается актуальным для региона.

«Сейчас в нашем Центре на хранении находится более двух тысяч донаций плазмы и компонентов крови, которые содержат антитела инфекции – это более 500 литров плазмы. Мы ежедневно выдаем ее по заявкам медицинским учреждениям для лечения болеющих смолян, для этого пригоден только донорский материал с высоким титром антител», - отметила замдиректора Смоленского центра крови Наталья Михайлова.