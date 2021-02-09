Дополнительный поезд свяжет Смоленск и Москву в праздничные дни февраля и марта. Фото: пресс-служба МЖД.

В период февральских и мартовских праздников холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва - Смоленск.

Так, из Москвы в Смоленск поезд отправится 20 февраля и 5 марта в 23:58. В обратном направлении – 23 февраля и 8 марта в 22:56.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Можайск, Гагарин, Вязьма, Издешково, Сафоново, Ярцево.

Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».