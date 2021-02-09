20 человек привлекли за нарушение масочного режима в Смоленске. Фото: из архива "КП".

В Смоленске снова поймали нарушителей масочного режима - в этот раз надеть средство индивидуальной защиты отказалось 20 смолян. Как сообщают в пресс-службе Промышленного суда, двенадцать человек получили предупреждение, а шестерым выписали административный штраф - 1000 рублей. За повторное совершение правонарушения двоих оштрафовали на сумму 7 500 и 15 000 рублей.

Ранее «КП» писала, что за нарушение масочного режима привлекли 9 человек.