6580 новых доз вакцины «Спутник V» поступит в Смоленскую область. Фото: из архива "КП".

В ближайшие дни в Смоленскую область поступит новая партия вакцины «Спутник V» - 6580 доз. Об этом на своей странице сообщил губернатор Алексей Островский со ссылкой на Минздрав. На сегодняшний день в регионе первый компонент препарата получили более 12 тысяч человек. При этом полностью завершили вакцинацию 1012 смолян.

Также Алексей Островский отметил, что в планах вернуть к прежнему режиму работы учреждения здравоохранения, которые были переквалифицированы для лечения людей с COVID-19.

Напомним, ранее “КП” писал, что госпиталь для ветеранов войн возобновляет работу по профилю