14 февраля в Смоленске состоится концерт в честь творчества Анны Герман

В Смоленске 14 февраля состоится концерт в честь творчества Анны Герман. Фото: РИА Новости.

Управление культуры Администрации Смоленска приглашает всех смолян и гостей города на концерт, посвященный творчеству певицы Анны Герман. Мероприятие состоится в День всех влюбленных в муниципальном Центре культуры, сообщает пресс-служба администрации города.

В концертной программе, которая носит название “Город влюбленных людей”, примут участие различные арт-группы и студии.

Фото: smoladmin.ru/

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