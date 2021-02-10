В центре Смоленска участок дороги перекроют до конца марта

В центре Смоленска участок дороги перекроют на месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по улице Мира в районе дома 16 будет ограничено в Смоленске с 10 февраля до 10 марта. Это связано с ремонтными работами по строительству наружных сетей водоснабжения и канализации к строящемуся многоквартирному жилому дому, сообщает пресс-служба администрации города.

Также стало известно, что проезд будет временно ограничен в районе дома 46 по улице 2-ой Краснофлотский переулок. В связи с ремонтными работами на кровле жилого дома, дорога рядом с ним будет перекрыта с 9.00 до 19.00 ежедневно в период с 10 февраля до 30 марта.

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