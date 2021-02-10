Сергей Неверов встретился с родительским Советом города Смоленска. Фото: smolensk.er.ru.

В первую очередь речь шла о воспитании детей, роли учителя в процессе воспитания.

По мнению Сергея Неверова, важны совместные усилия государства, учителей и родителей. Должны измениться подходы к вопросу.

«Профессия учителя – одна из самых важных и сложных. Образование должно соответствовать определенным высоким стандартам и точно не является, как это сегодня, услугой. В Государственной Думе неоднократно поднимали вопрос, чтобы перестать употреблять понятие «оказание услуг» по отношению к школам. К учителю всегда предъявляется спрос за то, что происходит в классе (то есть, речь идет все же и о воспитательном процессе). И если такой спрос есть, то подход, который сейчас превалирует, в том числе и в нормативных актах, при котором учитель оказывает образовательные услуги, не корректен», - согласился с позицией родителей Сергей Неверов.

Не оставили в стороне и дистанционное образование. Смоляне поинтересовались, будет ли «удаленка» регулироваться на законодательном уровне. Ведь данный формат внес существенные изменения в учебный процесс.

«Сейчас депутаты Государственной Думы обсуждают этот вопрос с представителями Министерства Просвещения, родительским и педагогическим сообществами. Важно определить, что будет прописано в законе. Конечно, нужно обеспечить всех средствами связи, подготовить учителей к работе с дистанционными сервисами и организовать стабильное и доступное для всех подключение к сети. Также при проработке закона важно понимать, что подобный формат – вынужденная и временная мера. Потому что дети не должны оставаться без живого общения. Дистанционное образование должно быть качественным и ситуативным – эти моменты необходимо отразить в законодательстве», - поделился руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Техническое состояние школ – ещё одна из тем, с которыми парламентарий постоянно сталкивается в регионе.

«Чаще всего только на оконных блоках проблемы в школах не заканчиваются. Где замена окон, там и ремонт крыши и фасада. Да, у нас есть программа по строительству новых школ, но судя по частоте обращений, остро стоит вопрос о программе приведения в порядок существующих зданий. Хочу обсудить это с коллегами: возможно, нам стоит подумать о новой программе, которая требует софинансирования из федерального бюджета» - подытожил парламентарий.