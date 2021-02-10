Сотрудника смоленского предприятия оштрафовали на 25 тысяч из-за заболевших коллег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промышленный районный суд Смоленска назначил наказание в размере 25 тысяч рублей сотруднику предприятия, который пренебрегал всеми мерами профилактики в связи с угрозой распространения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба районного суда, обязанность за реализацию мер профилактики коронавирусной инфекции была возложена на одного сотрудника, но тот допустил множественные нарушения.

- ...выявлены следующие нарушения: приготовленные рабочие растворы дезинфицирующих средств на момент проверки отсутствуют, концентрация раствора дезинфицирующего средства для обеззараживания поверхностей не соответствует допустимой, в санузлах отсутствуют средства для дезинфекции (кожные антисептики) и средства гигиены (мыло), - говорится в пресс-релизе.

Все эти нарушения ответственного лица привели к возникновению инфекционного заболевания среди других сотрудников предприятия. Именно поэтому судом была установлена и доказана виновность работника. Теперь недобросовестному сотруднику придется выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.