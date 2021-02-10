Тело 46-летнего мужчины нашли на остановке в Смоленске. Фото: Александр ГЛУЗ

Мужчину без признаков жизни нашла на остановке в Заднепровье вечером, 9 февраля. По словам очевидцев, с мужчиной все было в порядке, но он неожиданно упал во время разговора с другими людьми. Неравнодушные прохожие пытались помочь 46-летнему незнакомцу, но спасти его не удалось.

Свидетели пишут в соцсетях о том, что скорая помощь приехала на место происшествия спустя более 20 минут и констатировала смерть. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

Ранее мы писали о том, что в Смоленске нашли подозреваемого в убийстве мужчины на Багратиона.