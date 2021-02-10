В Смоленской области цены на продукты выросли на 1,2%. Фото: Мария ЛЕНЦ

По сравнению с декабрем 2020, в январе 2021 года цены на потребительские продукты в Смоленской области выросли на 1,2%.

– Значительный рост цен зафиксирован: ягоды замороженные – на 5,1%, огурцы свежие – на 5,9%, морковь – на 7,4%, бананы – на 9,3%, яблоки – на 9,4%, капусту свежую белокочанную – на 10,7%, помидоры свежие – на 15,6%, картофель – на 17,6%, лук репчатый – на 18,5%, виноград – на 39,5%. Снижение цен в данной группе товаров зарегистрировано на апельсины и лимоны на 11,0% и 11,8%, соответственно, - сообщает Смоленскстат.

В целом товары группы «мясопродукты» стали дороже по сравнению с уровнем цен прошлого месяца на 0,3%, заметно выросли цены на фарш мясной – на 1,9%, пельмени – на 2,2%, кур – на 2,3%, консервы мясные для детского питания – на 2,8%. В тоже время подешевели колбаса полукопченая на 2,5%, окорочка куриные – на 3,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце января текущего года составила 4505,2 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%.

Более подробный список продуктов, цены на которых изменились, можно найти на официальном сайте Смоленскстата.