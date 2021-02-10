В Смоленске чиновники администрации подозреваются в хищении 3,6 млн рублей. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено против должностных лиц администрации Починковского района, а также работников коммерческой фирмы по приемке выполненных работ по строительству дороги «Ворошилово-Семиново», сообщают представители сразу двух пресс-служб СКР и УМВД по региону.

По версии следствия, с июня по август 2020 года сотрудники коммерческой организации договорились с представителями администрации Починковского района о том, что ремонтные работы на дороге «Ворошилово-Семиново» будут выполнены не полностью. После этого сотрудники администрации подписали документы о том, что работа принята полностью, и оплатили контракт на сумму 7,8 млн рублей из бюджета муниципального образования.

Сумма фактически невыполненной работы составила более 3,6 млн рублей.

В администрации муниципального образования, в офисе коммерческой фирмы, а также по месту жительства всех причастных к делу были проведены обыски, изъяты документы и жесткие диски, имеющие значение для расследования.

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