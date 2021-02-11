В Смоленской области коронавирус выявлен на 16 территориях. Фото: из архива "КП".

В регионе коронавирус выявлен на 16 территориях. Больше всего больных за минувшие сутки обнаружено в Смоленске и Смоленском районе. По минимальному приросту инфицированных лидируют Ярцево, Шумячи, Ершичи, Дорогобуж и Угра.

На сегодняшний день общее число заболевших составляет 24 085 человек, 21 541 житель области выздоровел, а 503 погибли.

По данным регионального Оперштаба, под медицинским наблюдением находится 6311 человек, из них 1066 - в стационаре, 5245 - лечится на дому. Стоит отметить, что в Смоленской области наблюдается снижение суточного прироста заболевших.