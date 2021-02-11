Депутат горсовета откликнулся на просьбу смолян о замене трубопровода. Фото: пресс-служба Смоленского горсовета.

На деньги депутата Смоленского городского совета Александра Верейкина заменят транзитную трубу холодного водоснабжения на улице Соколовского. Материалы для обновления участка уже закуплены - 55 метров трубопровода. Как рассказали в пресс-службе горсовета, с просьбой о помощи к Александру обратилась смоленская активистка Татьяна. Женщина рассказала, что с плохим водоснабжением столкнулись сразу три дома, а в подвале одного из них застаивалась вода.

- В ближайшие дни сотрудники Горводоканала произведут ремонтные работы. Тогда все почувствуют изменения качества водоснабжения, а в подвале дома №4 по улице Соколовского больше не будет стоять вода, - отметил депутат.

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