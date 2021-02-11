В Смоленске бухгалтера обвиняют в краже 115 тысяч рублей со счета организации. Фото: из архива "КП".

Бухгалтера обвиняют в использовании служебного положения с целью кражи денег у организации. В течение двух лет 33-летняя жительница областного центра работала главным бухгалтером компании по ремонту и техобслуживанию кассовой техники. По информации УМВД по Смоленской области, женщина имела беспрепятственный доступ к счету фирмы и перечисляла деньги себе на карту. В результате организация лишилась 115 тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».

- Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - отметили в пресс-службе ведомства.

Читай также:

Сотрудника смоленского предприятия оштрафовали на 25 тысяч из-за заболевших коллег (подробнее).